Сбер в Татарстане выдал «Эссен Продакшн АГ» кредит на 2,8 млрд рублей

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и АО «Эссен Продакшн АГ» заключили кредитный договор на 2,8 млрд рублей. Это произошло в рамках программы государственной поддержки Министерства сельского хозяйства РФ предоставлении субсидий.

«Сбербанк уделяет особое внимание развитию финансирования экспорта и заинтересован в росте конкурентоспособности российских производителей. Развитие сотрудничества с клиентами, которые реализуют проекты, направленные на развитие экспорта продовольствия и продуктов питания, являются приоритетной задачей банка», — сообщил управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

По итогам 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса производителей РТ в текущих ценах составил 458 млн долларов. Согласно проекту стратегии развития агропромышленного комплекса РТ до 2030 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Татарстана к 2030 году должен достичь объема более 1 млрд долларов.

За два года участия в госпрограмме АО «Эссен Продакшн АГ» увеличило объем продукции, поставляемой на экспорт с 47,1 тыс. тонн в 2021 году и до 49,3 тыс. тонн в 2023 году, до конца 2024 года планируется увеличение до 50 тыс. тонн. Средства в 2,8 млрд рублей будут направлены на финансирование затрат, связанных с производством кондитерской продукции, соусов и приправ.

«Наше предприятие создано в 2000 году и уже более 15 лет является одним из крупнейших производителей в России конечной потребительской пищевой продукции: соусов, приправ, плодово-ягодной консервации, а также кондитерской продукции. Совокупная мощность производства составляет порядка 395 тыс. тонн в год. Продукция компании обладает большим экспортным потенциалом среди производителей соусов и приправ. Экспорт осуществляется как в ближнее зарубежье, так и в Китай, Монголию, и Германию», — сказал генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

Получить государственную поддержку в рамках кредитования могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности, в том числе с Министерством сельского хозяйства и субъектом РФ. Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до одного года, кредиты на инвестиционные цели — от двух до 15 лет (в зависимости от направления использования кредита).