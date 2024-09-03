Сбер разработал «Портрет жителя» Дагестана для татарстанского застройщика

Сбер совместно со СберАналитикой составили «Портрет жителя» Дагестана для девелоперской компании «Унистрой»

Исследование позволило определить стратегию развития жилой недвижимости, расположенной в столице республики Дагестан. «Портрет жителя» – это глобальное исследование населения, основанное на анализе их потребительского поведения и фактических трат. Оно помогает застройщикам моделировать параметры будущего проекта, составлять или корректировать маркетинговые кампании объектов исходя из ситуации на рынке жилья и потребностей жителей.

Заказчику были предоставлены данные о количестве жителей, в том числе семей с детьми, о количестве владельцев автомобилей, о тратах населения, а также сумме сбережений и уровне закредитованности.

Кроме того, застройщик получил аналитический отчет, содержащий агрегированные данные о средней стоимости квартир в регионе, средней сумме ипотечного кредита и среднем платеже, среднем сроке жилищного займа.

Вся полученная в ходе исследования информация помогла составить портрет потенциального покупателя квартиры в Махачкале. Будущий владелец квартир должен быть без действующей ипотеки, иметь сбережения на сумму первоначального взноса, доход, в два раза превышающий ежемесячный платеж по ипотеке.

Продукт «Портрет жителя» позволяет оценить реальную аудиторию в регионе, выявить неудовлетворенный спрос, оценить потенциальные точки роста и развития. Все это – залог успешной реализации проектов, особенно на новой, незнакомой застройщику территории.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«В текущих условиях рынка обостряется борьба за покупателей недвижимости. Применение таких цифровых инструментов, как «Портрет жителя», позволяет застройщикам дотянуться до целевой аудитории будущих жилых комплексов и повысить объемы продаж. Наши сервисы помогают девелоперам строить быстрее, качественнее и сохранять для покупателей комфортные цены на недвижимость. Мы уверены, что наши крепкие партнерские отношения с компанией «Унистрой» помогут в будущем воплощать в жизнь новые проекты, которые непременно пойдут на благо жителей всей страны».

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