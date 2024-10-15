Сбер профинансировал строительство нового микрорайона в Казани

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и девелопер GloraX подписали кредитную линию с лимитом более 4,64 млрд рублей на строительство первой очереди проекта GloraX Экосити. Проект будет реализован в четыре очереди, общий объем инвестиций - более 28 млрд руб.

GloraX ЭкоСити расположен в поселке Аракчино Кировского района Казани. ЖК площадью 29,5 га включает в себя 10 урбан-блоков. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован в первом квартале 2027 года, ввод в эксплуатацию всего проекта - во втором квартале 2030 года.

Общая площадь жилой недвижимости в рамках проекта составляет 134 400 кв. м, первой очереди - 35 571 кв. м. Помимо жилой застройки, в состав проекта также войдут школа на 1 501 место, детский сад на 340 мест, центр дополнительного образования на 2 000 мест и комьюнити-центр.

На первых этажах домов предусмотрены рестораны, кофейни и предприятия сферы услуг. Общая площадь коммерческих помещений составляет 9 408 кв. м., в первой очереди проекта - 3 320 кв. м.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«В Татарстане Сбер продолжает выступать основным банком-партнером в строительстве жилья. За счет кредитных средств строится 1,1 млн кв.м. жилья, что составляет 37% рынка проектного финансирования, открыто более 13000 эскроу счетов.

Мы высоко ценим, что для реализации дебютного проекта площадью 36 тысяч кв.м девелопера GloraX был выбран именно Сбербанк. Можно с уверенностью сказать, что реализация проекта не только удовлетворит потребности жителей республики в качественном жилье, но и даст новый импульс развитию района Нового Аракчино в Казани.

В рамках микрорайона Экосити предусмотрены не только жилые площади, но и социальные объекты – детские сады и школы, что способствует созданию полноценной инфраструктуры для жизни и успешного развития будущих жителей. Мы надеемся на совместную реализацию всех этапов проекта и уверены, что он станет ярким примером современного подхода к градостроительству в Татарстане».

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