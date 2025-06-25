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Экономика 25 июня 2025 18:32
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Сбер приглашает предпринимателей на «Бизнес-Фест» в Казани – он пройдет 26 июня

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Сбер приглашает предпринимателей на «Бизнес-Фест» в Казани – он пройдет 26 июня
Фото: ПАО Сбербанк

В этом году проект «Бизнес-Фест» масштабируется и выходит на новый уровень. Четвертый из двадцати пяти бизнес-фестов в различных городах России состоится в Казани 26 июня.

Фото: ПАО Сбербанк

«Бизнес-Фест» – грандиозный праздник для предпринимателей, участие в нем – шанс стать частью выдающегося и полезного события, получить новые знания или идею для бизнеса и расширить профессиональный круг общения. Ожидается, что каждое мероприятие посетят несколько тысяч предпринимателей. Их ждут топ-спикеры, лучшие кейсы и качественный нетворкинг, а также общение в неформальной обстановке с признанными гуру бизнеса.

На фестивалях по всей России можно найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить детали ведения своего дела – от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Фото: ПАО Сбербанк

Формат мероприятий предполагает только очное присутствие, прямая трансляция не ведется. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке. Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

#сбербанк
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