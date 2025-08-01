Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»

Сбер начал сотрудничать с программой «СВОй бизнес», созданной по инициативе «Единой России» при поддержке «Опоры России» и Корпорации МСП. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Его подберут на основе бизнес-задач, сообщила пресс-служба партии.

«Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участникам спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта «СВОй бизнес» постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учетом разветвленной сети Сбера получить профессиональную поддержку сможет еще больше ветеранов спецоперации», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерии, сервису создания сайта с помощью нейросети, франчайзинговой поддержке, сервису по подбору персонала, получению электронной подписи от УЦ ФНС России и т. д. Комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.

«Программа «СВОй бизнес» – это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний, мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогаем быстрее выйти на рынок. Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО построить успешные компании. Вместе с «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики», – отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Татарстане 32 бойца СВО стали участниками программы «СВОй бизнес». В рамках программы слушатели получают практические инструменты для запуска бизнеса, проходят консультации у профильных специалистов и наставников. Программа разработана с учетом потребностей целевой аудитории и включает обучающие модули по основам предпринимательства, финансам и юридическим аспектам.

«Партпроект «Предпринимательство», который я веду на федеральном уровне, активно принимает участие в формировании прогрессивного законодательства для поддержки предпринимательской инициативы, ведет мониторинг исполнения поручений Президента в этой сфере. А в этом году в регионах вместе с Корпорацией МСП и «Опорой России» мы запустили проект «СВОй бизнес». Татарстан вошел в число первых пилотных регионов и успешно реализовал в апреле образовательную программу, которая помогает ветеранам специальной военной операции и членам их семей открыть свое дело, встать на крыло и реализовать себя в мирной жизни», – отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Напомним, образовательный курс «СВОй бизнес» проходит по партпроекту «Предпринимательство» в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, развитие предпринимательской среды в регионе. Его уже реализовали в 12 регионах (Челябинской, Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других).