Сбер поддержал принятие стандартов исламских продуктов в России

Россия должна продолжать строить инфраструктуру рынка партнерских финансов, в том числе – заниматься стандартизацией продуктов. Об этом «Татар-информу» рассказал старший вице-президент, начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбера Олег Ганеев на открытии РИЭФ: Партнерское финансирование: управление и развитие отрасли, проходящего в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Должна быть продолжена и создана именно инфраструктура рынка партнерского финансирования. Должны быть единые стандарты, чтобы участники рынка в широком смысле и участники сделки в узком смысле правильно понимали базовые понятия, понимали, что сделка соответствует принципам шариата», – сообщил Ганеев.

Следующий шаг, по его мнению, – это гармонизация условий. «Не секрет, что сейчас по ряду партнерских направлений условия хуже по сравнению с традиционными финансовыми инструментами», – признал представитель Сбера.

Развивать партнерское финансирование поможет конкурентное преимущество, которое есть у России, – «это одна из лучших, если не сказать лучшая IT-инфраструктура из созданных за последние годы», считает Ганеев.

Нужно продолжать маркетинговое продвижение, добавил он.

«Население полностью не владеет информацией, предложением. Здесь, конечно, важна разъяснительная работа всех участников рынка», – сказал старший вице-президент.

Параллельно нужно развивать образовательные проекты, чтобы на рынке работали не только универсальные специалисты широкого профиля, полагает Ганеев. Есть потребность в узких экспертах-профессионалах: специалистах по партнерскому аудиту, риск-менеджменту, по продажам, по продакт-менеджменту, юристах.

«Когда это все сложится, у нас в России будет создана уникальная инфраструктура», – резюмировал собеседник «Татар-информа».

Олег Ганеев выступил на открытии Российского исламского экономического форума (РИЭФ), который впервые проводится не в Москве, а в столице Татарстана в рамках «КазаньФорума». Сбер выступает организатором РИЭФ.