Сбер и «Метроэлектротранс» презентовали Метшину новые турникеты в метро

Фото предоставила пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с обновленными турникетами на станции метро «Площадь Тукая». Презентацию нового оборудования провели управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

В вестибюле со стороны торгового центра «Кольцо» установили новые турникеты в рамках соглашения о сотрудничестве между Сбером и «Метроэлектротрансом», подписанного на форуме Kazan Digital Week в 2025 году.

Новые турникеты в 2,5 раза уже прежних. Благодаря этому количество проходов на вход увеличили с шести до 11, а на выход – с четырех до шести. Ежедневно через этот вестибюль проходят более 25 тыс. пассажиров. По оценке участников проекта, модернизация позволит увеличить пропускную способность на 50%.

Вместо вращающихся механизмов в новых устройствах используются распашные створки. Они быстрее открываются, а специальные датчики на выходе позволяют створкам оставаться открытыми при интенсивном движении пассажиров. В вестибюле также установили дополнительные рамки металлоискателей.

Турникеты разработаны и произведены казанской компанией на базе российского программного обеспечения. Они оснащены датчиками для анализа пассажиропотока, информационными дисплеями и поддерживают оплату по биометрии и QR-коду.

На десяти турникетах станции заработал сервис «Оплата улыбкой». Для прохода пассажиру достаточно выбрать соответствующий способ на экране терминала и посмотреть в камеру. Воспользоваться сервисом могут жители и гости города – независимо от того, клиентами какого банка они являются. Биометрическая оплата дополнит действующие способы расчета за проезд.

«Сбер уделяет большое внимание развитию инфраструктуры регионов, и обновление турникетов на одной из самых популярных станций казанского метрополитена стало наглядным примером этой работы. Благодаря отечественным технологиям новое оборудование позволит значительно увеличить пропускную способность, а оплата проезда по биометрии будет проходить практически мгновенно», – сказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

Он также добавил, что обновление оборудования на станции «Площадь Тукая» приурочили к 185-летию Сбера.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что новые технологии упростят оплату проезда и обеспечат стабильную работу инфраструктуры.

«Оснащение станций умными турникетами и современными системами оплаты – это вопрос не только комфорта, но и экономической эффективности, а также безопасности казанцев. Когда мы внедряем отечественное программное обеспечение и биометрические системы, мы решаем сразу три задачи: увеличиваем пропускную способность вестибюлей в часы пик более чем на 50%, избавляем пассажиров от необходимости носить с собой карты и гарантируем бесперебойную работу инфраструктуры за счет российских технологий», – заявил глава города.

Гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков сообщил, что обновление пропускных устройств позволит ускорить движение пассажиров и сократить очереди на входе и выходе со станции.

«Наш совместный со Сбером проект по обновлению пропускных устройств в метро – очень нужный и удобный для горожан, потому что пассажиры получат возможность быстрой оплаты при проходе на станцию. Это хороший пример совместной работы на пользу и благо жителей и гостей города», – сказал он.

Фото предоставила пресс-служба ПАО «Сбербанк».