Сбер и группа «Эталон» помогут автоматизировать сферу ЖКХ

Сберсовместнос группой «Эталон» реализовали проект, который позволит в одном сервисе оплачивать квитанции за ЖКУ, выставленные расчётными центрами и ресурсоснабжающими организациями. Такая возможность появилась в цифровой экосистеме для управления недвижимостью Диспетчер 24 (ООО «Удобные решения», входит в группу «Эталон»).

Андрей Дмитриев, Управляющий директор-руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка:

«Группа Сбербанк стремится к созданию удобных цифровых решений, которые повышают качество услуг в сфере ЖКХ. В рамках сотрудничества с ООО «Удобные решения» в сервис Диспетчер 24 было интегрировано решение банка,позволяющее агрегировать в одну квитанцию услуги от различных поставщиковЖКУ, что позволит жителям одной транзакцией оплатить все коммунальныеуслуги. Мы уверены, что такая интеграция принесет пользу всем сторонам проекта».

Первой интеграционное решение начала использовать одна из крупнейших управляющих компаний Татарстана «Эйбэт», которая обслуживает жилфонд в Нижнекамске. Для неё настроен автоматический обмен данными с «ЕРЦ Татэнергосбыт». Теперь у жителей УК «Эйбэт» будет возможность в одном приложении платить за ЖКУ, передавать показания счётчиков, просматривать новости УК и заказывать дополнительные услуги. Для оплаты достаточно указать свой лицевой счёт, реквизиты платежа сохранятся автоматически. О дате платежа управляющая компания напомнит в пуш-уведомлении.

Максим Сперанский, заместитель директора УК «Эйбэт»

«Для нас важно постоянно повышать качество обслуживания многоквартирных домов. Однако без автоматизации эффективно управлять МКД сегодня практически невозможно. Наряду с мобильным приложением для жителей, которое помогает быстрее и удобнее решать коммунальные вопросы, УК необходимо иметь комплексную систему управления МКД для повышения прозрачности и эффективности работы. Улучшение коммуникации с жителями и оптимизация бизнес-процессов — например, отказ от бумажных носителей — также весомые преимущества, которые можно получить, используя цифровые решения для управляющей компании».

Кроме того, Диспетчер 24 поможет УК «Эйбэт» оптимизировать основные бизнес-процессы, ещё качественнее обслуживать жилой фонд и взаимодействовать с жителями. Все обращения будут зафиксированы и оперативно переданы исполнителю, а к заявке прикреплена запись телефонного разговора. В мобильном приложении УК житель может отслеживать работу по обращению, ставить оценки работе сотрудника управляющей компании и оставлять комментарии — так, как пользователи привыкли в других сферах жизни, где они хотят видеть высокое качество сервиса.

Егор Марьяскин, генеральный директор сервиса Диспетчер 24

«Проект с УК «Эйбэт» на сегодняшний день стал для нас самым масштабным в Республике Татарстан. Среди цифровых сервисов для УК, присутствующих на рынке Татарстана, мы единственные внедрили совместную со Сбером интеграцию с «ЕРЦ Татэнергосбыт». Жители получили удобную возможность оплаты ЖКУ и передачи показаний приборов учёта непосредственно в приложении своей управляющей компании «Эйбэт» — пионера цифровизации ЖКХ в Нижнекамске».

Диспетчер 24 — один из ведущих российских сервисов по автоматизации управления недвижимостью. Компания работает с 2012 года, в числе её клиентов более 300 управляющих организаций в 40 регионах России. В цифровую экосистему входят контакт-центр для диспетчерской службы, IT-платформа для автоматизации процессов, мобильные приложения для жителей и сотрудников управляющей компании, а также Личный кабинет покупателя недвижимости. Диспетчер 24 аккумулирует в себе лучшие практики по управлению жилфондом и внедряет их для своих клиентов.

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