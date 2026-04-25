Саженцы кедров, мусор со дна озера и бодрая разминка: как прошел центральный субботник в Казани
Центральный республиканский субботник прошел сегодня в казанском парке Урицкого в рамках «Эковесны-2026». Несмотря на непогоду – моросящий дождь и ветер, он собрал около 600 человек – студентов, работников предприятий и организаций, активистов экологических движений «Будет чисто» и «Юные натуралисты».
Дно искусственного озера в парке с утра расчищали представители Русского географического общества в РТ. Они складывали мусор в надувную лодку.
«Раньше молодожены бросали в воду ключи от замков, а теперь – монеты. А еще очень много мишуры. Во время свадеб и других торжеств люди любят пускать салюты из мишуры, которая не разлагается и очень сильно загрязняет водоемы и почву. Собрать ее очень сложно, она мелкая», – рассказал один из участников субботника.
Экоакция началась с большой разминки, которую провела тренер Ольга Павлова. После этого был дан официальный старт генеральной уборки.
«Рад приветствовать всех участников центрального республиканского субботника „Эковесны-2026“. Сегодня мы здесь собрались неслучайно. Сами жители Казани выбрали это место, чтобы провести центральное событие. Сегодня более 20 тыс. наших сограждан принимают участие в субботниках. Более 5,5 тыс. мероприятий прошло – субботники, очистки парков и скверов, наших улиц, обелисков и памятников», – сказал, обращаясь к участникам экоакции, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.
Он напомнил, что через две недели будет отмечаться День Победы. «К этому дню мы с вами обязаны подготовиться, чтобы встретить его достойно. Именно такие люди, как вы, помогаете ветеранам, семьям бойцов специальной военной операции. За это вам отдельное огромное спасибо. Благодарю всех, кто присоединился к этому мероприятию», – отметил Зиганшин.
Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров сообщил, что в субботнике участвуют работники промпредприятий. Крупный бизнес, по его словам, вносит большой вклад в сохранение окружающей среды.
«Это и реконструкция очистных сооружений, и ликвидация объектов накопленного вреда, реконструкция действующих полигонов и ряд других мероприятий», – сказал Шакиров.
Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Дмитрий Трусов заметил, что поддержание порядка в окружающей природной среде – не только всеобщий долг, но и базовая задача, потому что природа – наш общий дом, который нужно содержать в чистоте и в порядке.
Начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин поприветствовал собравшихся активистов. «Я помню, был когда-то комсомольцем, пионером. В преддверии святого праздника – Дня Победы мы всегда приводили в порядок улицы вокруг домов», – сказал он.
Бородин также пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Участники субботника возложили цветы к Вечному огню и высадили в парке 70 саженцев кедров. Субботник прошел в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Экоакция посвящена Году воинской и трудовой доблести и 65-летию со дня первого полета человека в космос. Для участников субботника были организованы мастер-классы, концертная программа, работала горячая полевая кухня.