«Сажаем деревья для души»: в Татарстане наградили победителей «Эковесны-2022»

Высадившая за 11 лет более 50 тыс. деревьев семья Шайхайдаровых из Камско-Устьинского района Татарстана стала победителем конкурса «Эковесна-2022». Награждение финалистов прошло сегодня в Казани.

«Около 755 тыс. жителей Татарстана вышли на уборку территорий от мусора в этом году. А еще есть люди, которые не заявились на конкурс. Они убирают мусор возле своих домов, в оврагах, лесах. Всего за период санитарно-экологического двухмесячника по республике было вывезено 34 тыс. «КАМАЗов» мусора», - сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он отметил, что участники экологических акций вкладывают свою душу в дело охраны окружающей среды. Это добрые люди, которые «меняют целый мир». Ярким примером являются победители конкурса «Эковесна-2022» в номинации «Лучшая семья», которые высадили деревья на площади в 100 га. Министр назвал лучшую экосемью республики «экологическими героями». Ренат и Айгуль воспитывают четверых детей и ожидают рождение пятого. С раннего возраста они прививают ребятам любовь к природе.

«Мы сажаем деревья с 2011 года. Сначала помогали лесникам, а потом стали проводить самостоятельные акции с друзьями. Мы проводим не просто посадки леса, а большие праздники, к нам приезжают знакомые музыканты. После посадки деревьев проводим КВНы, музыкальные выступления. Людям нравится сам процесс, работа и отдых – это здорово. Деревья – это красиво, для души», - сообщил корреспонденту «Татар-информа» Ренат Шайхайдаров.

Семья сажает разные деревья – пихты, рябины, лиственницу, кедры, яблони, смородину. В этом списке есть и «краснокнижники» – медвежий орех, степной миндаль. Саженцы эколидеры выращивают сами или берут из местного питомника. Деревья сажают в основном на побережье Волги и в оврагах. Раньше молодые люди жили в Казани, но со временем решили перебраться ближе к природе, в село Антоновка.

«Туда переезжают жить люди из Питера, Ханты-Мансийска и других городов. Там очень красиво, а детям жить на природе гораздо лучше», - добавила Айгуль Шайхайдарова.

Семья занимается не только посадкой леса, но и активно участвует в субботниках, убирает мусор в селе и на берегах Волги. В награду экоактивисты получили туристическую путевку в Санкт-Петербург.

Республиканская акция «Эковесна» проводится в республике седьмой год подряд, параллельно с санитарно-экологическим двухмесячником. Целью конкурса является приобщение населения к природоохранной деятельности, выявление лучших инициатив и поощрение самых активных участников.

В ходе конкурса были определены победители в номинациях «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшее предприятие», «Лучший двор», «Лучшее СМИ» и «Лучшее муниципальное образование». Победителем в номинации «Лучший ЭКО-двор» стало территориальное общественное самоуправление «13 комплекс центрального района Набережных Челнов». Участники конкурса привлекли к экологическим акциям 514 взрослых, 270 школьников и 18 самых юных участников.

За период санитарно-экологического двухмесячника в этом году на полигоны республики было вывезено 510 тыс. кубометров отходов. Муниципалитеты высадили более 760 тыс. деревьев и кустарников, а предприятия и организации - порядка 540 тыс. В результате надзорной деятельности за два месяца в Татарстане было выявлено 7 тыс. нарушений природоохранного законодательства, к административной ответственности привлечено 3,3 тыс. нарушителей. В республике ликвидировано 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов.