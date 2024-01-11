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Сажа и пыль вошли в список загрязняющих веществ, подлежащих госрегулированию
С этого года в России расширился перечень загрязняющих веществ для принятия мер госрегулирования — список пополнился 79 позициями, в том числе сажа и пыль. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.
«Среди них тяжелые металлы и их соединения (бериллий, карбонат бария), углерод (сажа), гидроксид натрия (щёлочь), хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы», — уточнили в ведомстве.
В отношении всех этих веществ будут применяться меры государственного регулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс таких веществ и ограничение объемов таких выбросов.
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на объектах I, II и III категории нужно будет провести расчеты нормативов допустимых выбросов для загрязняющих веществ, которые были включены в перечень, рассчитать и внести плату за выбросы новых загрязняющих веществ, пересмотреть соответствующие разрешительные документации и актуализировать учетные данные в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В министерстве предупредили, что нарушения могут привести к штрафам и даже приостановке деятельности предприятия.
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