Сажа и пыль вошли в список загрязняющих веществ, подлежащих госрегулированию

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

С этого года в России расширился перечень загрязняющих веществ для принятия мер госрегулирования — список пополнился 79 позициями, в том числе сажа и пыль. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

«Среди них тяжелые металлы и их соединения (бериллий, карбонат бария), углерод (сажа), гидроксид натрия (щёлочь), хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы», — уточнили в ведомстве.

В отношении всех этих веществ будут применяться меры государственного регулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс таких веществ и ограничение объемов таких выбросов.

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на объектах I, II и III категории нужно будет провести расчеты нормативов допустимых выбросов для загрязняющих веществ, которые были включены в перечень, рассчитать и внести плату за выбросы новых загрязняющих веществ, пересмотреть соответствующие разрешительные документации и актуализировать учетные данные в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В министерстве предупредили, что нарушения могут привести к штрафам и даже приостановке деятельности предприятия.