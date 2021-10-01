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1 октября 2021  14:22

«ШАЯН ТВ» запустил голосование за лучшие рисунки и поделки «Мин татар баласы»

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«ШАЯН ТВ» запустил голосование за лучшие рисунки и поделки «Мин татар баласы»

В Татарстане запущено голосование за участников республиканского конкурса «Мин татар баласы». За победу, по данным «ШАЯН ТВ», борются 40 рисунков и поделок жителей республики.

Мероприятие проводится при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Для участия в конкурсе было подано 260 заявок.

Проголосовать за понравившуюся работу можно до 10 октября. Голосование открыто на сайте телеканала «ШАЯН ТВ».

#конкурс рисунков #шаян тв
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