«ШАЯН ТВ» запустил голосование за лучшие рисунки и поделки «Мин татар баласы»

В Татарстане запущено голосование за участников республиканского конкурса «Мин татар баласы». За победу, по данным «ШАЯН ТВ», борются 40 рисунков и поделок жителей республики.

Мероприятие проводится при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Для участия в конкурсе было подано 260 заявок.

Проголосовать за понравившуюся работу можно до 10 октября. Голосование открыто на сайте телеканала «ШАЯН ТВ».