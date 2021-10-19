«ШАЯН ТВ» вошел в число финалистов премии «ТЭФИ-Kids»

Фото: «ШАЯН ТВ»

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-Kids». Уже во второй раз татарстанский детский телеканал «ШАЯН ТВ» оказался в числе лучших по стране.

В этом году «ШАЯН ТВ» стал одним из финалистов в номинации «Дизайн канала». На премии первый детский телеканал, вещающий на татарском языке, представила исполнительный директор — главный редактор «ШАЯН ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

Фото: © «ШАЯН ТВ»

Всего в финал премии «ТЭФИ-Kids» вышло 30 номинантов. Победителей среди них определило жюри, в состав которого вошли продюсер Виктор Дробыш, дирижер Юрий Башмет, телеведущие Юлия Барановская и Оксана Федорова, а также другие известные деятели культуры и журналистики.

«Стоит отметить, что конкуренция в рамках номинации была очень серьезная. Вместе с „ШАЯН ТВ“ в финал вышли крупнейшие медиахолдинги и бренды. Несмотря на это, гости премии отметили, что „ШАЯН ТВ“ смог составить достойную конкуренцию таким опытным и титулованным каналам!» — подчеркнули в пресс-службе телеканала.