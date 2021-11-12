«ШАЯН ТВ» покажет дублированные на татарский турецкие мультфильмы

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» озвучит на татарском языке анимационные сериалы, произведенные в Турции. Об этом на пресс-конференции, посвященной трехлетию канала, рассказал ведущий «ШАЯН ТВ», редактор студии дубляжа и режиссер Ильназ Сибгатуллин.

«Сейчас мы тесно работаем с Америкой, Англией, Бразилией. Недавно с нами связался телеканал из Турции. Планируем в будущем показать турецкие мультсериалы, переведенные на татарский язык», — поделился спикер.

Студия дубляжа телеканала «ШАЯН ТВ» за три года озвучила около десяти тысяч серий. «Мы используем многоголосый дубляж. Сейчас у нас в приоритете полнометражные мультфильмы. Стараемся показывать их каждый месяц», — сказал Сибгатуллин.

Недавно «ШАЯН ТВ» начал показывать популярные сериалы «Лунтик» и «Барбоскины» на татарском языке.

«В соцсетях получили много обращений от детей, они хотят участвовать в озвучивании. В своей студии мы создали школу переводчиков и актеров дубляжа. Ведущие канала и дети могут вместе с заслуженными артистами Татарстана озвучивать мультфильмы», — рассказал представитель телеканала.