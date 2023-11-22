«Шаян ТВ» отметит 5-летие концертом «Ветер перемен» на «Шаян»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К своему пятилетию первый татарский детский телеканал «Шаян ТВ» готовит концерт «Ветер перемен на «Шаян». Праздничное мероприятие состоится 26 ноября на сцене театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом на пресс-конференции, посвященной пятилетию канала «Шаян ТВ», сообщила исполнительный директор канала, главный редактор Рамиля Сахабутдинова.

«Этот год для нас особенно радостный. Нам исполняется пять лет. Кажется, что это очень много, хотя и не так много. Но за эти годы мы показали красивую деятельность, вот уже пять лет „Шаян“ ведет постоянную работу в направлении развития детского творчества, проводит конкурсы и фестивали, представляет татарскому миру классные полезные проекты. В день рождения „Шаян“ нельзя не поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Пять лет назад именно он дал крылья нашему телеканалу», – сказала она.

По ее словам, юбилейный концерт станет общим детищем канала с проектом татарской песни «Ветер перемен». Идею предложила певица Венера Ганиева. «„Шаян“ постоянно в движении, в поиске. Концерт „Ветер перемен на „Шаян““ будет олицетворять это», — отметила Рамиля Сахабутдинова.

По словам вдохновительницы проекта, «Ветер перемен» станет татарским вариантом «Голоса. Дети».

«Мне кажется, этот уникальный проект, этот концерт для многих будет открытием. Дети „Шаяна“ укрепляют во мне уверенность за будущее вокального искусства. Будущее нашей культуры — в надежных руках. Я являюсь свидетелем бесчисленных проектов на „Шаяне“, постоянным членом жюри. Наблюдая за юными талантами, пришла к выводу, что дети „Шаяна“ доросли до сцены фестиваля татарской песни „Ветер перемен“. Так родилась идея проведения уникального детского концерта», — рассказала Венера Ганиева.

По словам организаторов, на юбилейном вечере зрителей ждет много сюрпризов. Ожидается выступление победителей фестиваля «Сәйлән», также впервые покажут их новые клипы. Победитель четвертого сезона фестиваля «Сәйлән» Марат Ахметзянов и Венера Ганиева споют дуэтом песню «Яратыгыз!», написанную композитором Резедой Ахияровой на стихи Роберта Миннуллина.

Регина Габдрахманова