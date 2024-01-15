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Происшествия 15 января 2024 10:42

Шахтер погиб из-за затопления шахты «Заполярная» в Воркуте

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В результате прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты «Заполярная» в Воркуте погиб шахтер, сообщает РИА Новости.

Тело мужчины обнаружили спасатели. Еще один шахтер получил травмы.

СК по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту аварии.

#шахта
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