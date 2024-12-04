Saxo Bank опубликовал прогноз на 2025 год: Трамп взрывает доллар США

Поскольку новая администрация 47-го президента США Дональда Трампа переворачивает мировую финансовую систему с ног на голову огромными тарифами, мир пытается найти альтернативы доллару. Такое предсказание на 2025 год опубликовал Saxo Bank в статье «Трамп 2.0 взрывает доллар США».

Главный макростратег Джон Дж. Харди напомнил, что, еще придя к власти в 2016-м, Трамп разгромил основы мировой системы, потребовав ввести пошлины на импортные товары, чтобы исправить огромные ошибки в торговом дефиците США, и порицая стоимость поддержания огромного зонтика безопасности Штатов. Такие действия шокировали партнеров по альянсу безопасности США, а Китай был предупрежден. Но потом пришла пандемия, и новые выборы привели в Белый дом Джо Байдена. Тогда у американцев укрепилось представление о том, что Трамп был отклонением, а не новой нормой, отмечает эксперт.

Однако в 2024-м Трамп вернулся. И если «Трамп 1.0 был разминкой для деглобализации, то Трамп 2.0 окажется главным событием со всеми его последствиями для доллара США», уверен Харди.

«В 2025 году новая администрация Трампа полностью пересматривает характер отношений США с миром, вводя огромные пошлины на весь импорт и одновременно сокращая дефицит с помощью Департамента эффективности госуправления (DOGE), которым руководит Илон Маск. Последствия для доллара США катастрофичны для торговли во всем мире, поскольку он отсекает необходимую поставку долларов, чтобы колеса глобальной системы USD вращались, по иронии судьбы рискуя мощным скачком курса доллара США», – говорится в материале.

Вместе с тем мировые финансовые игроки ищут альтернативы. Китай и страны БРИКС+ совершают сделки с цифровыми деньгами, обеспеченными золотом, и, в некоторой степени, напрямую в новом офшорном юане, обеспеченном золотом. Как подчеркивает эксперт, Европа все больше переносит свои торговые отношения на евро. Привязанные к золоту стейблкоины криптовалюты добавляются в эту смесь, поскольку начинается эта драматическая новая глава в истории мировых финансовых рынков.