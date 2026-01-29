news_header_top
Общество 29 января 2026 21:05

Шахназаров предложил бороться с кибермошенниками с помощью вирусных роликов

Писатель, публицист и генеральный директор «Абзац Медиа» Михаил Шахназаров предложил использовать вирусные видеоролики для просвещения россиян в сфере кибербезопасности. С такой инициативой он выступил на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.

По его мнению, финансирование подобного формата можно было бы осуществлять за счет средств, которые сегодня направляются на работу с населением в социальных сетях. «Направьте эти деньги на ликбез, где люди, имеющие какой-то статус, какую-то известность, будут разъяснять, как действуют мошенники», – заявил Шахназаров, его слова приводит «Абзац».

Он отметил, что короткие и динамичные ролики способны охватить максимально широкую аудиторию. «Вот эти вирусные ролики смотрят все: и дедушки, и бабушки, и маленькие детишки», – подчеркнул он.

В ходе выступления Шахназаров также напомнил о личном опыте общения с мошенниками. По его словам, в недавнем телефонном разговоре ему удалось переиграть злоумышленника, а запись беседы впоследствии получила широкое распространение в интернете.

