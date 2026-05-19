Шахназаров поддержал критику Меньшикова в сторону новой постановки «Гамлета»

Писатель и публицист Михаил Шахназаров высоко оценил высказывания Олега Меньшикова о новой постановке «Гамлета» в МХТ имени Чехова, отметив его харизму и здравый смысл. В спектакле главную роль исполнил актер Юра Борисов, однако Меньшиков ранее назвал постановку театральной катастрофой и резко раскритиковал ее создателей, передает «Абзац».

Шахназаров заявил, что, по его мнению, такие театры, как «Гоголь-центр» и МХТ, являются инструментами глобалистских идей и при этом финансируются государством. Он также подчеркнул, что в словах Меньшикова проявился масштаб его актерской личности, отметив, что тот говорил без наигранности и с сильной харизмой.

Публицист добавил, что, по его мнению, в российских театрах в будущем может усиливаться влияние так называемой «богомоловщины». При этом он напомнил, что актер зависит от режиссера и вынужден учитывать его позицию, иначе рискует остаться без ролей.

Завершая комментарий, Шахназаров отметил, что открытое противостояние с режиссерами может стоить артисту карьеры, а основные вопросы в сложившейся ситуации, по его мнению, следует адресовать Министерству культуры.