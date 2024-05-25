Шахматный телемост-турнир по чесболу состоялся между студентами КФУ и ЧГУ

Фото: Федерации чесбола.

Впервые в турнире по чесболу «Весенний дебют» приняли участие студенты Чувашского государственного университета, сыгравшие дистанционно со своими сверстниками из Казанского (Приволжского) федерального университета. Общий счёт трёх игр: две победы за студентами из Казани и одна победа за студентами из столицы Чувашии.

В организации команды студентов из Чебоксар большая заслуга председателя шахматной федерации Чувашии Михаила Мельника, который с интересом и энтузиазмом отнесся к этой форме командной игры в шахматы. Примечательно, что чесбол был придуман и зарегистрирован у нас в Казани, автором которой стал выпускник физфака КГУ Степан Сильвестров, корни которого из Чувашии и он в своё время обучался в школе-интернате для одаренных детей при ЧГУ.

Фото: Федерации чесбола.

Команду от КФУ собрал и организовал заместитель директора по воспитательной и социальной работе КФУ Виктор Бандеров, который одновременно возглавляет Центр игр с полной информацией имени Анатолия Карпова, располагающийся в КСК «УНИКС». Виктор Бандеров, как математик-программист, высоко оценивает потенциальные возможности традиционных шахмат и чесбола для развития логики, системности, поиска новых оригинальных задач, командной работы в учебе и науке.

Командная игра чесбол отличается тем, что в команде 4 или 8 игроков, играющих только теми своими фигурами, которые находятся на его вертикали. Разговаривать, передавать жестами какую-либо информацию членам своей команды запрещено. В этом специфика и важная особенность игры — это своеобразный, как постоянно подчеркивают разработчики, «коллективный разум», когда члены одной команды должны составлять единое целое. Часто команда дружных перворазрядников может выиграть разобщенную команду мастеров по шахматам. В чесболе очень важна сыгранность и опыт, что и продемонстрировали студенты КФУ.

Фото: Федерации чесбола.

Игра чесбол постоянно модернизируется: если раньше она игралась на большом поле и только «вживую», то сейчас разработан настольный вариант и возможность проводить матчи и турниры дистанционно. Разработчик программной платформы для игры в чесбол Павел Лазарев.

Есть возможность участвовать в турнире «Весенний дебют» и другим командам, подав заявку на участие до 1 июня 2024 года.

Наиль Селиванов