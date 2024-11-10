Шахматистка из Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет

Диана Хафизова

Фото: Артем Пугачев, сайт Федерации шахмат России ruchess.ru / по лицензии CC BY-SA 3.0

Шахматистка из Набережных Челнов Диана Хафизова стала чемпионкой мира среди девушек в возрастной категории до 14 лет. На прошедших в бразильском городе Флорианополисе соревнованиях она набрала 9 очков из 11 возможных, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

По 8,5 очка набрали Виктория Сметанска из Польши, ставшая второй, и занявшая третье место россиянка Мария Власова.

Диана Хафизова — воспитанница спортивной школы «Этюд». С 2016 по 2021 год она тренировалась у тренера-преподавателя Рамзии Самусенко, отмечает газета «Челнинские известия».

Всего 10-й тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, прошедший в Флорианополисе, объединил 520 шахматистов из 62 стран мира. Российская команда включала 17 спортсменов. Представители РФ завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.

Помимо Хафизовой, первые места заняли Алексей Гребнев среди юношей до 18 лет (набрав 9 очков, он второй год подряд стал чемпионом) и Ольга Карманова среди девушек до 18 лет (также набравшая 9 очков).

Второе место среди девушек до 16 лет взяла Яна Жапова (с 8 очками). Кроме Власовой, третьи места заняли Никита Калинин среди юношей до 16 лет (на его счету 8,5 очка) и Галина Михеева среди девушек до 18 лет (на ее счету 8 очков).