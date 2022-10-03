Шахматист из Казани победил на турнире звезд в Москве, опередив Сергея Карякина

Казанский шахматист Владислав Артемьев стал победителем соревнований по быстрым шахматам (рапид) на международном турнире «Шахматные звезды», проходящем в Москве.

По итогам девяти туров Артемьев набрал 6 с половиной очков, а в заключительном туре шахматист сыграл вничью с Сергеем Карякиным. Партия завершилась на 53-м ходу.

Стоит отметить, что второе место на турнире занял азербайджанец Теймур Раджабов (5.5), замкнул тройку лучших индиец Раунак Сандвани (5.5). У Карякина – 5 баллов.

Турнир «Шахматные звезды» по рапиду проходил с 30 сентября по 2 октября. Соревнования по блицу состоятся 4-5 октября. Призовой фонд соревнований составляет 14.3 млн рублей.