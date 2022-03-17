Сахарный песок в Татарстане за неделю подорожал на 10%

Средняя стоимость одного килограмма сахарного песка в Татарстане в период с 4 по 11 марта поднялась на 10,8% и достигла 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Кроме того, за неделю на 3,6% поднялась средняя цена овощей и фруктов. Стоимость замороженной рыбы выросла на 2% за килограмм, а консервов для детского питания — на 4%. Молочная и кисломолочная продукция прибавила в цене 0,9%, а чай и сладкая продукция – 1,1%.

Средняя стоимость говядины, баранины и свинины за указанный период повысилась на 0,6%, а колбасных изделий – на 1,5%. Куриные яйца выросли в цене на 0,4% за десяток, а куриное мясо — на 0,6%.

Рост стоимости затронул также крупы и макаронные изделия — за указанную неделю они подорожали в среднем на 3,1%. Соль стала стоить на 3,1% больше, а мука и хлебобулочные изделия подорожали на 0,8%. Алкогольная продукция прибавила в цене 1,3%.