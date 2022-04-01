«Сахар упадет в цене»: эксперт дал советы татарстанцам как сохранить деньги в кризис

Эксперт Общественной палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам Фанис Хусаинов дал советы пожилым татарстанцам, как сохранить сбережения в условиях кризиса и повышенной активности финансовых мошенников. Прямой эфир «Серебряный возраст: актуальное для пенсионеров» прошел сегодня в аккаунте «Объясняем.РТ».

«Это уже не первый, а четвертый кризис за последние пять лет. Однако люди до сих пор совершают некоторые ошибки. Этот месяц показал, что наши граждане скупают в магазинах всё, что можно. Продукты питания не закончатся. Ажиотаж приводит к тому, что цены растут, но они растут кратковременно. Тот же самый сахар, который сейчас по 80–90 рублей, скорее всего, к лету опять упадет в цене потому, что на него не будет спроса», — сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова

Эксперт объяснил, что из-за искусственно созданного ажиотажа представители старшего поколения теряют деньги. «Нет смысла покупать мешками сахар или муку, потому что они есть», — уверен Хусаинов.

Спикер ведет прием граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в Общественной палате РТ. Оказывается, в республике достаточно много пенсионеров, которые оформляют кредиты.

«К сожалению, не все могут просчитать последствия такого шага. Люди не могут выплачивать кредиты, и с их пенсий списывают деньги», — продолжил участник прямого эфира.

Хусаинов проинформировал, что «государство в этом году пошло навстречу гражданам, Президент РФ подписал указ». С 1 февраля граждане-должники получили право на сохранение средств на счете в размере прожиточного минимума при списании по исполнительным документам.

«Если вы пенсионер, то должны написать заявление. У кого есть такие проблемы, обращайтесь к своим судебным приставам», — рекомендовал представитель Общественной палаты РТ.

Кроме того, специалист посоветовал пожилым людям не оказывать ежемесячную финансовую помощь своим взрослым детям.

«У вас и так пенсия небольшая, а ее индексация не всегда успевает за ростом цен. Не стоит каждый месяц оказывать финансовую помощь детям. Скорее наоборот, ваши дети сами должны помогать вам. Ведите финансы грамотно», — подчеркнул Хусаинов.

Еще он рекомендовал пенсионерам быть бдительными, не общаться по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками каких-либо организаций и интересующимися их сбережениями либо данными банковских карт.

«Если вам кто-то звонит и интересуется вашими деньгами, то это мошенник. Сотрудники банков или Пенсионного фонда не звонят и не интересуются вашими паспортными данными, сбережениями, счетами. Относитесь к таким звонкам с подозрением», — объяснил спикер, обращаясь к зрителям онлайн-трансляции.

Серия прямых эфиров на социально значимые темы стартовала на прошлой неделе в рамках информационного проекта Правительства России «Объясняем.рф». Проект «Объясняем.рф» реализуется в целях полноценного, оперативного и достоверного информирования жителей страны по волнующим и актуальным вопросам.