Сахар по 55 рублей: казанцы занимают очереди на ярмарках с пяти утра

В Татарстане за год сахар подорожал на 19,6%. При этом на осенних сельскохозяйственных ярмарках в Казани сохраняется ажиотажный спрос на сахарный песок: за пять недель жители купили 410 тонн продукта – на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТНВ.

По данным доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного специалистами регионального Росстата, в числе продуктов, которые заметнее всего подорожали за год, также оказались куриные яйца – на 22,1%, мясо и птица – на 12,4%, блюда общественного питания – на 8,4%, кондитерские изделия – на 4,3%, колбаса и мясные продукты – на 4%.

В то же время в республике снизились цены на крупы и бобовые, пшеничную муку, молоко и молочную продукцию, сливочное масло, фрукты и цитрусовые.

На ярмарочной площадке на улице Ленинградской в Казани торговля начинается с пяти утра. В субботу покупателей встречали баян и песни, а фермеры предлагали овощи, фрукты, яйца и мясо. Однако особый интерес у горожан вызвал сахар.

К шести утра из привезенного на площадку объема успела разойтись примерно половина. Очередь растянулась практически до проезжей части, а покупателям приходилось ждать по полчаса и дольше.

Главная причина ажиотажа – разница в цене. На ярмарке килограмм сахарного песка продают за 55 рублей, тогда как в магазинах, по словам покупателей, он стоит от 76 до 89 рублей.

Многие запасаются сахаром для домашних заготовок. Покупатели рассказали, что берут его для варенья и компотов, чтобы к весне не беспокоиться о запасах. Некоторые приходят на площадку еще затемно: одна из посетительниц призналась, что приехала к пяти утра и уже тогда увидела очередь.

В сюжете также отметили, что на отдельных ярмарках сахар закупают оптом. Из-за повышенного спроса на некоторых площадках ввели ограничение – не более двух мешков на человека.

Рост спроса подтверждают и данные по поставкам. За пять недель осенних ярмарок в Татарстан завезли 410 тонн сахара – на 57% больше, чем за тот же период годом ранее. Если в начале сезона на площадки привозили около 35 тонн в день, то к пятой неделе объем поставок увеличился более чем втрое – до 116 тонн.

При этом в Татарстане достаточно мощностей для производства сахара. Представитель отрасли отметил, что в этом году сложились благоприятные погодные условия, а сахаристость свеклы и урожайность остаются высокими. Оба сахарных завода республики работают стабильно.

В прошлом году Татарстан произвел 205 тыс. тонн сахара. В этом году республика планирует сохранить объем производства на том же уровне. По словам представителя отрасли, этого достаточно, чтобы обеспечить потребности региона.

Пока одни казанцы запасаются сахаром, другие приходят за продуктами, которые считают более подходящими для здорового питания, в том числе за индейкой. По словам продавцов, к десяти утра товар на некоторых прилавках уже заканчивается.

Большим спросом пользуются и яблоки. Продавцы рассказали, что покупателей так много, что привычного объема поставок может не хватить. Поэтому на следующей неделе они планируют привезти больше фруктов.

Особое внимание организаторы ярмарок уделяют самым востребованным продуктам – сахару, муке и яйцам, чтобы удовлетворить спрос жителей Казани.

Представитель организаторов поблагодарил фермеров, которые каждую неделю приезжают на ярмарки и готовят торговые места. По его словам, работа начинается практически с полуночи, чтобы уже к пяти утра покупатели могли приобрести свежую продукцию.

По данным Минсельхоза Татарстана, за пять дней осенних ярмарок фермеры продали товаров почти на 600 млн рублей.