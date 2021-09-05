Авантюра Бендера в Казани: СахаОпераБалет привез «12 стульев» и отменил мюзикл о якутах

Гостями Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля впервые стала якутская труппа – артисты Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона. Коллектив готовился представить казанцам две постановки: мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий» и эксцентрический балет «12 стульев». Что из этого получилось – в материале «Татар-информ».

Фото предоставлены дирекцией Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона

Реальные стулья вместо Instagram-карусели

Двадцать дней, четыре города (Казань, Уфа, Йошкар-Ола и Ульяновск), 19 спектаклей – премьерный тур СахаОпераБалет по Поволжью проходит при поддержке федерального Министерства культуры, дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», а также при содействии министерств культуры регионов. Казань в этом приключении для артистов из Якутии стала первой, принявшей коллектив на своей сцене. Для презентации казанцам были выбраны два самых свежих спектакля. Хотя, например, уфимцы в течение шести вечеров увидят четыре разные постановки, а для ульяновцев артисты будут играть пять вечеров подряд.

«Везти “Лебединое озеро”, балет “Корсар”, “Жизель”, “Золушку”… Нам хотелось, чтобы поехали спектакли, вышедшие в этом сезоне. Мы, конечно, поддерживаем классический репертуар, сохраняем классический и национальный репертуар. Но мы хотим, чтобы у нас формировалось собственное лицо, чтобы у нас возникали свои собственные оригинальные постановки – такие, которых нет ни у кого. “Калейдоскоп иллюзий” и “12 стульев” – спектакли новые, яркие, красочные, красивые. А в мюзикле “Калейдоскоп иллюзий” есть и национальный вопрос, национальный компонент, тема патриотизма. Этот спектакль ставит вопрос, что есть сегодня реальность. Например, наше с вами общение или то, что происходит в социальных сетях. Зачастую сейчас популярность в социальных сетях (лайки, подписчики) для людей становятся самоценностью. Кульминацией спектакля становится национальный элемент, в нем просветляется сверхзадача спектакля, хотя сам он идет на русском языке. Это спектакль о нашей родине, патриотизме и о выборе, который стоит перед человеком», – пояснил выбор постановок для показа в Казани директор и художественный режиссер театра оперы и балета Якутии Сергей Юнганс.

Для презентации казанцам были выбраны два самых свежих спектакля. Фото: предоставлены дирекцией Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона

Декорации и костюмы на время гастролей коллектива занимают две пятитонные фуры. Ехать им из Якутии до Казани две недели. Самолетом, разумеется, гораздо быстрее, но по стоимости это баснословные деньги. Технический райдер театра отдельно прописывает, в какое время должна выехать из Якутска и прибыть в конечную точку каждая из фур. Очередность перевозки декораций и разделение сценического инвентаря на части дает некую страхоку на случай форс-мажора.

«Транспортная компания предлагала нам, чтобы все было дешевле, прицепить все перевозимое на один грузовик. Я был категорически против этого, потому что когда у вас есть две машины, у вас есть маневр: если не придет одно, у вас есть другое. И в этой ситуации мы не прогадали», – рассказал Юнганс.

Официальной причиной замены 1 сентября мюзикла «Калейдоскоп иллюзий» на балет «12 стульев» стало нездоровье солистки. В других гастрольных городах, заверил Юнганс, постановка будет представлена зрителям, согласно афишам.

Казанская авантюра Остапа Бендера

Отмена первого спектакля стала для якутского Остапа Бендера, партию которого исполнил солист Валерий Аргунов, новой, казанской авантюрой. Только по приезде в Казань оказалось, что танцовщику придется танцевать главную партию произведения. Балет поставлен на музыку легендарного композитора Геннадия Гладкова и по мотивам одноименного советского фильма Марка Захарова.

Балет поставлен на музыку легендарного композитора Геннадия Гладкова и по мотивам одноименного советского фильма Марка Захарова. Фото: предоставлены дирекцией Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона

«На самом деле я не должен был танцевать партию Остапа Бендера. А в мюзикле “Калейдоскоп иллюзий” должен был выйти, как и многие другие, как “контент” главной героини - девушки-блогера. В жизни я не очень коммуникабельный, немного стеснительный и никогда не примерял на себя даже в мыслях образ Остапа Бендера. В классическом репертуаре, в “Жизель”, например, я танцую раскаивающегося Альберто, переживающего, что из-за него погибла Жизель. В “Спартаке” – партию полководца Красса. Но я сам по себе при этом не лидер. Партия Остапа Бендера будет замечательным впечатлением и воспоминанием о внезапной возможности выйти именно в этом образе на сцене театра оперы и балета в Казани», – признался Валерий Аргунов.

Балет «12 стульев», пояснил артист, не столь сложен хореографически и технически, как актерски. Гротесковый персонаж Остапа Бендера требует большей эмоциональной отдачи от артиста балета именно в аспекте актерской игры. «Хотя ты все равно устаешь физически, но при этом, танцуя, ты получаешь кайф», – объяснил солист якутского балета.

Двухактное действие с лаконичными, но стильными декорациями и несвойственной постановкам труппы казанского театра легкостью и задором подкупает вдобавок яркостью костюмов. По настроению балет «12 стульев» напоминает игровой водевиль-премьеру прошлого сезона Качаловского театра «Бал воров». Из минусов, на которые, впрочем, благодаря общей авантюрно-динамичной атмосфере не все зрители обратили внимание, – выступление труппы не под живое сопровождение оркестра, а под фонограмму, а также избыточность пространства казанской сцены для постановки.

«Якутия находится очень далеко, но мы хотим рассказывать о нашей культуре. Я хочу, чтобы наш театр выезжал. Пусть сегодняшний спектакль идет под фонограмму, без оркестра: везти оркестр – серьезное дорогостоящее дело. Понятно, что если бы мы приехали с оркестром, был бы абсолютно другой уровень и абсолютно другая реальность. Но когда перед вами как перед менеджером стоит вопрос: не ехать вообще или ехать в малом составе, здесь возникают вилы выбора. Мы приняли решение, пусть без оркестра, пусть в усеченном варианте, нас приехало 100 человек. А всего в нашем театре 350 человек, с оркестром нас было бы здесь на 50 человек больше», – рассказал Сергей Юнганс.

Фото: предоставлены дирекцией Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона

Необычным испытанием балет по известному произведению Ильфа и Петрова стал и для прима-балерины театра оперы и балета Якутии Венеры Федотовой. Хрупкой танцовщице досталась партия дамы солидных форм мадам Грицацуевой, а с ней и задача танцевать в костюме гиперболизированной женской округлости.

«Я по виду своему совершенно не мадам Грицацуева. Надо чувствовать ее правильно: она женщина тучная – это сложно сыграть. Больше сложностей не было. Было интересно работать над этим спектаклем – все-таки необычно для нас, что не классика», – сказала балерина, за время гастролей выходящая также на сцену в спектаклях «Лебединое озеро» (партии Одетты и Одиллии), «Калейдоскоп иллюзий» и «Чиполлино».

Один из сорвавших овации казанской публики – персонаж Киса Воробьянинов в исполнении Павла Необутова. Выступать перед искушенным казанским зрителем, который имеет возможность видеть мировых звезд балета в своем городе, – особая ответственность, признался он. От того, волнение перед выходом на сцену перемешалось с радостью предстать перед столь требовательным зрителем.

Родом из Твери, дипломом из Казани, сердцем – якут

«Изюминка якутского балета – конечно, сотрудники нашего театра, артисты одной школы – якутского хореографического училища, которое было создано около 25 лет назад недалеко от полярного круга. Это замечательная была идея – создание этого училища. То, что оно у нас есть – это победа. Это кузница наших кадров, потому что даже люди, которые уезжают в Москву, поучатся там, поработают, возвращаются обратно и чувствуют себя у нас достаточно комфортно. Один наш Остап Бендер (танцовщик, исполнивший эту партию 1 сентября – прим. Ред.) закончил Московское хореографическое училище, поработал в театре Станиславского и вернулся к нам. Второй Остап Бендер (исполнявший партию 2 сентября – прим. Ред.) с такой же историей. Наши танцовщики – все только те, кто закончил Якутское хореографическое училище», – подчеркнул директор СахаОпераБалет.

Сам Сергей Юнганс, к слову, родом из Твери, профессию актера получал в Казанском театральном училище, ремесло режиссера осваивал в Екатеринбурге. Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Сивцева-Суоруна Омоллоона возглавил в 2019 году, выиграв объявленный местным Министерством культуры конкурс соискателей. На вопрос, успел ли уже почувствовать себя якутом, осваиваясь в Республике Саха, без колебаний отвечает:

Сергей Юнганс Фото: предоставлены дирекцией Государственного театра имени Сивцева-Суоруна Омоллоона

– Конечно! Человек должен любить то место, где он живет, и всю душу отдавать тому месту, где он работает. Только тогда, когда ты отдаешь всего себя, все свои силы и энергию, можно сделать что-то, чтобы сподвигнуть коллектив к некому прорыву.

Гастроли по Поволжью Юнганс называет «изначально имиджевыми и убыточными». Помимо дороговизны перемещений из Якутии декораций и персонала театра, сказывается, по его словам, разный подход региональных властей к искусству оперы и балета.

«Я помню Татарский театр оперы и балета с тех времен, когда я учился в Казани. Помню солиста балета Нурлана Каметова, Елену Кострову, Ирину Щеглову, я помню “Ромео и Джульетту”, где проникновенно танцевала Елена Кострова. Но я могу сказать, что наши театры абсолютно разные и абсолютно разные подходы к ним. Все наши новые проекты, постановки мы делаем из собственных заработанных средств. Если мы хотим сделать спектакль, мы зарабатываем на это и делаем этот спектакль, если мы хотим поехать на гастроли, мы едем на свой страх и риск на самоокупаемости. В театре оперы и балета имени Мусы Джлиля иной подход: они пользуются грантовой поддержкой со стороны Президента Татарстана, их постановки и поездки дополнительно финансируются, судя по моим данным», – резюмировал Сергей Юнганс.