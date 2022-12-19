Сахалинские татары закупили четыре автомобиля для отправки в зону СВО

Сахалинские татары закупили для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, автомобили. Об этом «Татар-информу» рассказал бизнесмен, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Руслан Мухаметшин.

«В связи со спецоперацией к нам поступило обращение от волонтеров: попросили помочь в покупке автомобилей. Мы привлекли определенные средства, и на эти деньги закупили две „Нивы“ и два „УАЗа“ скорой помощи. Это подержанные автомобили — на фронте как раз такие лучше использовать», — поделился бизнесмен.

По словам Мухаметшина, «донецкие ребята очень тепло поблагодарили» его и других волонтеров за помощь в покупке техники.

«Мы сами рады такому поступку — рады, что помогаем. На фронте очень нужна поддержка. И это не разовая акция, будут и другие», — анонсировал он.

Ранее о том, как татары живут на Сахалине и сохраняют свою идентичность, в интервью проекту «Миллард.Татар» рассказала председательница Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова.