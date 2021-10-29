Сахалинская область пока не планирует вводить систему QR-кодов

Применять систему QR-кодов в Сахалинской области пока не планируют из-за устойчивой эпидемиологической ситуации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Согласно данным сахалинского управления Роспотребнадзора по причине хорошей эпидемиологической ситуации ограничений не будет, кроме запрета на проведение общественных мероприятий с 30 октября по 30 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Власти объявили, что в нерабочие дни предприятия общепита и зрелищной индустрии не будут работать с 11 часов вечера до 6 утра. Напомним, режим нерабочих дней был введен указом Президента России Владимира Путина.

Кроме Сахалинской области, еще два российских региона не ввели систему QR-кодов — это республики Алтай и Хакасия.

За последние сутки в Сахалинской области и на Курилах заразились Covid-19 89 человек. 481 человек проходит лечение, из которых 351 в стационаре.