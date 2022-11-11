«Саха-медиа» презентовало новую социальную сеть «Заметки»

Новую социальную сеть «Заметки» — zmtk.ru презентовали сегодня в АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» — Республики Саха (Якутия).

Руководитель запуска проекта «Заметки», главный редактор Якутского-Саха информационного агентства (ЯСИА) Андрей Никифоров пояснил, что идея создания собственной сети появилась в марте, когда некоторые популярные социальные сети были запрещены. Кроме того, опыт показывал, что жители Якутии любят общаться с теми, кто как-то связан с республикой. Андрей Никифоров заметил, что соцсеть станет удобной и гостям республики, поскольку нет единой платформы, где можно найти, допустим, информацию о национальной кухне в определенном регионе. А в новой соцсети можно будет найти информацию и по геопозиции, и по интересам.

Андрей Никифоров пояснил, что идея создания собственной сети появилась в марте, когда некоторые популярные социальные сети были запрещены

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«Мы проводили опросы и увидели, что у нас есть запрос на свое. То есть, люди хотят общаться со своими знакомыми, для них глобальные соцсети — это слишком большая сцена, слишком большая аудитория, в гуще они теряются. Им проще объединиться, например, в ту же семейную группу или в группу населенного пункта или района. И внутри этой группы уже обсуждать какие-то свои личные вопросы. Мы решили, что таким временем нужно непременно воспользоваться и попробовать войти в этот рынок со своими разработками. Мы делаем большой акцент на геопозиционирование, хотим, чтобы люди объединялись не только по своим интересам, но и ориентируясь на место. Это особенно будет полезно, если человек приезжает в какой-то незнакомый город и хочет узнать, что интересного здесь можно посмотреть», — сказал Андрей Никифоров.

Пока соцсеть работает как сайт, ведется работа по созданию приложения для скачивания. Непосредственная работа началась в марте, тестовая версия заработала три месяца назад и несмотря на отсутствие рекламы, за это время зарегистрировались уже 150 человек.

«Мы постарались взять все самое удобное, что есть в существующих площадках. Как я уже сказал это не классические блоги, можно и сделать фотографию, разместить, сделать короткую подпись и опубликовать это. Основная особенность „Заметок“ то, что можно создать вокруг себя узкое сообщество, где будут интересные только вам заметки и ваши любимые авторы. Если человек, допустим, выбирает кухню и ограничивает другие темы, он будет читать только про кухню. В следующем году планируется и монетизация для популярных блогеров», — отметил Андрей Никифоров.

«Нам интересны свои люди. В этом плане „Заметки“ будут удовлетворять наши потребности», — сказал генеральный директор РИИХ «Сахамедиа» Виктор Колесов. Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

«У нас республика всегда был заточена на том, чтобы общаться и заниматься своим кругом людей. У нас всегда так было. У нас люди почему-то не идут поголовно с Австралией общаться и так далее. Нам интересны свои люди. В этом плане „Заметки“ будут удовлетворять наши потребности», — сказал генеральный директор РИИХ «Сахамедиа» Виктор Колесов.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов обещал новогодние подарки десяти самым популярным блогерам. Он рассказал, что почувствовал облегчение, когда некоторые сети были запрещены — «много времени отнимали». «Когда я вернулся во "ВКонтакте", понял, что там вообще ничего не понятно. Какие-то люди, что за реклама и что вообще происходит. И не хватало своей родной ленты, где хочется уютного времяпровождения, знакомые лица, как в городе, приходишь в кофейню, ты видишь знакомых», — говорил министр.

По онлайн-связи свое мнение о социальной сети высказала одна из первых блогеров — перинатальный психолог Светлана Дмитриева из Хабаровска. По ее мнению, социальная сеть для нее ассоциируется со связью с Якутией. Она уверена, что «Заметки» станет популярной социальной сетью в Якутии.