news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2026 16:02

«Савелий, согласился или нет?» Метеля пошутила над пикантным предложением для Коростелева

Читайте нас в
Телеграм
«Савелий, согласился или нет?» Метеля пошутила над пикантным предложением для Коростелева
Фото: личный архив Виктории Метели

Российская биатлонистка Виктория Метеля в шутливой форме отреагировала на необычную историю, связанную с лыжником Савелием Коростелевым. В телеграм-канале «Комитет спортсменов» она обратилась к спортсмену с серией вопросов, касающихся щекотливого предложения, сделанного ему ранее.

«Савелий, вообще несколько вопросов. Друг просил узнать, есть ли вообще какие-то скидки, акции, может, купоны? Поделись с нами, подписчиками, согласился или нет? Когда мы увидим вообще твой ответ, может быть, уже на Олимпиаде?! Как пробежишь, тогда поймем?» — поинтересовалась Метеля.

Поводом для шуток стало заявление порноактрисы Мэри Рок, которая пообещала провести с Коростелёвым 16 часов в том случае, если он завоюет медаль в марафоне на Олимпийских играх в Италии. Сам лыжник ранее обращал внимание на отсутствие презервативов в Олимпийской деревне.

Мужской марафон на 50 километров, где выступит Коростелёв, состоится в субботу, 21 февраля. Начало гонки в 13:00 по московскому времени.

#Савелий Коростелев #Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026