Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте в гору на «Тур де Ски»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях, успешно завершил выступление на многодневке «Тур де Ски», заняв четвертое место в финальной гонке с масс-старта на 10 километров свободным стилем. Его отставание от победителя, норвежца Маттиса Стенсхагена, составило 25,4 секунды.

По итогам всех этапов многодневки Коростелев расположился на восьмой строчке в генеральной классификации, что стало для него лучшим результатом в карьере на столь престижном старте.

Стенсхаген одержал победу финальной гонке с результатом 33 минуты 25,5 секунды. Вторым финишировал француз Жюль Лапьер, отставший на 6,6 секунды. Третьим стал еще один норвежец, Эмиль Иверсен, уступивший лидеру 20,4 секунды.

Напомним, что Савелий Коростелев выступает на международных стартах по нейтральному статусу (AIN). На этом «Тур де Ски» он установил личный рекорд, впервые попав в десятку сильнейших на этапе Кубка мира, заняв девятое место в классической разделке на 10 км.