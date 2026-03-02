Савелий Коростелев выступит на молодёжном чемпионате мира в Норвегии

Фото: flgr.ru

22-летний российский лыжник Савелий Коростелев примет участие в молодежном чемпионате мира по зимним видам спорта, который стартует сегодня, 2 марта, в норвежском Лиллехаммере и продлится до 8 марта. Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

В программе соревнований – спринт коньковым ходом, масс-старт на 20 км свободным стилем, разделка на 10 км классикой, а также смешанная эстафета.

Напомним, Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в декабре 2025 года. С тех пор он регулярно выступает на этапах Кубка мира, а на Олимпийских играх в Милане показал лучший результат среди российских лыжников, заняв четвертое место в скиатлоне.