news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 марта 2026 15:23

Савелий Коростелев впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира

Читайте нас в
Телеграм
Савелий Коростелев впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти, россиянин Савелий Коростелев поднялся на пьедестал почета. В гонке с раздельного старта на 10 километров классическим стилем 22-летний спортсмен показал третий результат, преодолев дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды.

Этот финиш стал для Коростелева, представляющим Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, первым в карьере, когда он вошел в тройку лучших на этапе Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 23.22,6. Второе место занял его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 22,1 секунды. Отставание Коростелёва от победителя составило 33,9 секунды.

Четвёртым и пятым финишировали финны Арси Руусканен (+40,9) и Ийво Нисканен (+43,8) соответственно.

#Савелий Коростелев #Александр Большунов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

7 марта 2026
Религиозный фанатизм Америки: авантюру в Иране США навязали сектанты?

Религиозный фанатизм Америки: авантюру в Иране США навязали сектанты?

7 марта 2026
Новости партнеров