Савелий Коростелев впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти, россиянин Савелий Коростелев поднялся на пьедестал почета. В гонке с раздельного старта на 10 километров классическим стилем 22-летний спортсмен показал третий результат, преодолев дистанцию за 23 минуты 56,5 секунды.

Этот финиш стал для Коростелева, представляющим Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, первым в карьере, когда он вошел в тройку лучших на этапе Кубка мира.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 23.22,6. Второе место занял его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 22,1 секунды. Отставание Коростелёва от победителя составило 33,9 секунды.

Четвёртым и пятым финишировали финны Арси Руусканен (+40,9) и Ийво Нисканен (+43,8) соответственно.