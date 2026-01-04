news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 января 2026 14:57

Савелий Коростелев вошел в восьмерку лучших по итогам «Тур де Ски»

Читайте нас в
Телеграм
Савелий Коростелев вошел в восьмерку лучших по итогам «Тур де Ски»
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев завершил свой дебют на престижнейшей многодневке «Тур де Ски» на восьмом месте общего зачета. Этот результат стал для него историческим достижением.

Победу в турнире уверенно одержал легендарный норвежец Йоханнес Клебо, добавив к своей коллекции еще один титул.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачет. Итоги

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
8. Савелий Коростелев (Россия) +2.28,5.

22-летний Коростелев, действующий обладатель Кубка России, выступал на соревнованиях в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN). Выход в топ-8 сильнейших лыжников мира по итогам сложнейшей многодневки знаменует собой качественный прорыв в его карьере.

Лыжник выступает за Республику Татарстан с начала прошлого сезона. По итогам сезона 2024/2025 он стал победителем Кубка России по итогам всех этапов.

#Савелий Коростелев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

3 января 2026
Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

4 января 2026