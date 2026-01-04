Савелий Коростелев вошел в восьмерку лучших по итогам «Тур де Ски»
Российский лыжник Савелий Коростелев завершил свой дебют на престижнейшей многодневке «Тур де Ски» на восьмом месте общего зачета. Этот результат стал для него историческим достижением.
Победу в турнире уверенно одержал легендарный норвежец Йоханнес Клебо, добавив к своей коллекции еще один титул.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачет. Итоги
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
8. Савелий Коростелев (Россия) +2.28,5.
22-летний Коростелев, действующий обладатель Кубка России, выступал на соревнованиях в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN). Выход в топ-8 сильнейших лыжников мира по итогам сложнейшей многодневки знаменует собой качественный прорыв в его карьере.
Лыжник выступает за Республику Татарстан с начала прошлого сезона. По итогам сезона 2024/2025 он стал победителем Кубка России по итогам всех этапов.