Савелий Коростелев вошел в восьмерку лучших по итогам «Тур де Ски»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев завершил свой дебют на престижнейшей многодневке «Тур де Ски» на восьмом месте общего зачета. Этот результат стал для него историческим достижением.

Победу в турнире уверенно одержал легендарный норвежец Йоханнес Клебо, добавив к своей коллекции еще один титул.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачет. Итоги

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.

6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.

7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.

8. Савелий Коростелев (Россия) +2.28,5.

22-летний Коростелев, действующий обладатель Кубка России, выступал на соревнованиях в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN). Выход в топ-8 сильнейших лыжников мира по итогам сложнейшей многодневки знаменует собой качественный прорыв в его карьере.

Лыжник выступает за Республику Татарстан с начала прошлого сезона. По итогам сезона 2024/2025 он стал победителем Кубка России по итогам всех этапов.