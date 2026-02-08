Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «ТАСС».

Коростелев преодолел дистанцию за 46.14,6. До третьего места ему не хватило 1,5 секунды, до первого – 3,6.

Победу в гонке одержал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо, который завоевал шестую золотую олимпийскую медаль в карьере.

Победа в скиатлоне позволила Клебо выйти на чистое второе место по количеству золотых наград на Олимпийских играх среди лыжников. Он обошел своего соотечественника Томаса Альсгорда. Абсолютным рекордсменом остается норвежец Бьорн Дэли, на счету которого восемь олимпийских побед.

В женских соревнованиях по количеству золотых олимпийских медалей лидирует Марит Бьерген, также имеющая восемь наград высшей пробы. Второе место занимает российская лыжница Любовь Егорова с шестью золотыми медалями, третье – Лариса Лазутина, выигравшая пять раз.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.