news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 февраля 2026 15:28

Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Читайте нас в
Телеграм
Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «ТАСС».

Коростелев преодолел дистанцию за 46.14,6. До третьего места ему не хватило 1,5 секунды, до первого – 3,6.

Победу в гонке одержал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо, который завоевал шестую золотую олимпийскую медаль в карьере.

Победа в скиатлоне позволила Клебо выйти на чистое второе место по количеству золотых наград на Олимпийских играх среди лыжников. Он обошел своего соотечественника Томаса Альсгорда. Абсолютным рекордсменом остается норвежец Бьорн Дэли, на счету которого восемь олимпийских побед.

В женских соревнованиях по количеству золотых олимпийских медалей лидирует Марит Бьерген, также имеющая восемь наград высшей пробы. Второе место занимает российская лыжница Любовь Егорова с шестью золотыми медалями, третье – Лариса Лазутина, выигравшая пять раз.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

#скиатлон #Савелий Коростелев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026
Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

7 февраля 2026