Савелий Коростелев сегодня дебютирует на Олимпиаде-2026 в лыжном скиатлоне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на Зимних Олимпийских играх в Италии пройдет второй соревновательный день в лыжных гонках.

В дисциплине скиатлон 10+10 км среди мужчин на старт выйдет Савелий Коростелев, который на российских турнирах представляет сборную Татарстана. Соревнование начнется в 14:30.

«Дружно поддерживаем Савелия. Стартовый номер – 15», – отметили в Федерации лыжных гонок Татарстана.

Напомним, вчера в этой же дисциплине выступала российская лыжница Дарья Непряева, также представляющая сборную Татарстана. Она заняла 17-е место, преодолев дистанцию за 57 минут 41,3 секунды. Гонка проходила в долине Вальтеллина у границы со Швейцарией, а отставание от победительницы составило 3 минуты 56,1 секунды.

«Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня», – прокомментировала Непряева. Падение на повороте при спуске под конец классического этапа стоило ей нескольких позиций, исправить ситуацию 23-летней лыжнице не удалось.