Савелий Коростелев рассказал, в чем превосходит Александра Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан во внутренних соревнованиях, считает, что более стрессоустойчив, чем трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

– В чём ты прямо сейчас превосходишь Александра Большунова?

– Наверное, в стрессоустойчивости, честно, не знаю. Тяжело сравнивать.

– А вот если как раз таки поговорить о стрессоустойчивости, в финале Кубка России на тебя было повышенное внимание. Ты до этого сталкивался с таким давлением?

– На Олимпиаде. Не считаю, что на Кубке России (ко мне было) повышенное внимание, оно было скорее приковано к противостоянию, к каким-то интересам, ну, в этом духе всё. И разогнано больше болельщиками да журналистами, –ответил Коростелёв в интервью «Mash на спорте».

Савелий Коростелев единственный из российских мужчин-лыжников, получивший в 2025 году нейтральный статус для выступлений в международных соревнованиях.

Во время восьмого этапа Кубка мира наивысшим достижением Савелия Коростелева стало третье место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. На Олимпиаде-2026 лучший результат 22-летний лыжник показал в скиатлоне, заняв четвертое место и уступив лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо в 2,5 секунды.