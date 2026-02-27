Савелий Коростелев пропустит финал Кубка России ради марафона в Норвегии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан во внутрероссийских соревнованиях, не выступит на финальных соревнованиях Кубка России в Кировске. Спортсмен сделал выбор в пользу престижного международного старта.

«Савелий — нет, Даша (Непряева) — да. Коростелев не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Таким образом, российский лыжник примет участие в знаменитом 50-километровом марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии. Этот старт считается одним из самых престижных в мире лыжных гонок.

Что касается заключительного этапа Кубка мира в США, то там российские лыжники выступать не будут.

«Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачете Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон», — пояснила глава ФЛГР.