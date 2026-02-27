news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2026 14:46

Савелий Коростелев пропустит финал Кубка России ради марафона в Норвегии

Читайте нас в
Телеграм
Савелий Коростелев пропустит финал Кубка России ради марафона в Норвегии
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан во внутрероссийских соревнованиях, не выступит на финальных соревнованиях Кубка России в Кировске. Спортсмен сделал выбор в пользу престижного международного старта.

«Савелий — нет, Даша (Непряева) — да. Коростелев не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Таким образом, российский лыжник примет участие в знаменитом 50-километровом марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии. Этот старт считается одним из самых престижных в мире лыжных гонок.

Что касается заключительного этапа Кубка мира в США, то там российские лыжники выступать не будут.

«Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачете Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон», — пояснила глава ФЛГР.

#Савелий Коростелев #елена вяльбе
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026