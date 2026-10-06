Савелий Коростелев — о нейтральном статусе: «Возможно, FIS потеряла мое письмо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан на внутрероссийских соревнованиях сообщил, что ожидает появления своего имени в следующем списке спортсменов, получивших нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Задержку он связывает с бюрократическими причинами.

«Я уверен на 99,9%. Возможно, это просто небольшая бюрократическая волокита. Они получили много запросов на нейтральный статус. Может быть, дело пойдёт быстрее после того, как об этом узнала пресса», — приводит слова Коростелёва SVT.

Лыжник отметил, что критерии для российских спортсменов стали мягче, и выразил уверенность, что одобрение получат и другие. «Мы уже видели два имени, которые получили одобрение после отказа в прошлом году. В прошлом году мне дали добро, в этом году, возможно, меня потеряли. Придётся подождать и посмотреть, когда они опубликуют следующий список. Я поговорил со своим тренером, и мы решили, что всё в порядке. Возможно, они потеряли мой запрос или ещё не видели моё письмо», — добавил он.

Напомним, что FIS объявила о допуске российских лыжников в нейтральном статусе в сентябре, однако образец декларации о нейтральности до сих пор не был направлен российской стороне.