Савелий Коростелев не смог пробиться в четвертьфинал «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски». На дистанции он показал время 2:35.05, которое не позволило ему войти в топ-30 и продолжить борьбу в четвертьфинальных забегах. Соревнования принимает итальянский Тоблах. Российский лыжник занял итоговое 49-е место. Он уступил лидеру Йоханнесу Клебо 7,9 секунды.

Напомним, что татарстанцы Коростелев и Дарья Непряева получили от Международной федерации лыжного спорта (FIS) нейтральный статус, позволяющий им выступать на международных стартах. На предыдущем этапе Кубка мира в Давосе они успешно завоевали олимпийские квоты на предстоящие Игры.

«Тур де Ски» продлится до 4 января 2026 года, а его результаты войдут в общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Квалификация, мужчины. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.27,1.

Гус Шумахер (США) — отставание 1,8.

Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,9.

Люка Шанава (Франция) +2,1.

Валерио Гронд (Швейцария) +2,1.