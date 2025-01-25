Савелий Коростелев не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка России в Ижевске

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Представитель Республики Татарстан, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев неожиданно не сумел пройти даже в полуфинал спринта в свободном стиле в рамках шестого этапа Кубка России – 2024/2025, который проходит в эти дни в Ижевске.

В четвертьфинальном спринте татарстанский лыжник пришел лишь третьим, уступив Денису Филимонову и Ивану Якимушкину. Его время – 4.00,04 – не позволяет Савелию пройти в полуфинальный спринт даже в качестве лаки-лузера.

Еще один татарстанский лыжник, действующий лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев, также не прошел в полуфинал. В четвертьфинальной гонке он пришел только четвертым.