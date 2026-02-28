Савелий Коростелев не пробился в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

© Рамиль Гали / «Татар-информ»

На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне, завершилась квалификация в спринте свободным стилем у мужчин. Российский лыжник Савелий Коростелев не сумел войти в число 30 лучших и продолжит борьбу.

22-летний лыжник показал 50-й результат по итогам квалификационного забега. Его отставание от обладателя первого места, знаменитого норвежца Йоханнеса Клебо, составило 10,88 секунды. Клебо, являющийся 11-кратным олимпийским чемпионом, финишировал с результатом 2 минуты 33,90 секунды.

В тройку сильнейших в квалификации также вошли француз Люка Шанава (+2,58 секунды) и итальянец Федерико Пеллегрино (+2,77). Полностью результаты квалификации выглядят следующим образом:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:33.90.

2. Люка Шанава (Франция) — +2.58.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2.77.

4. Ян Штёльбен (Германия) — +4.99.

5. Жауме Пуэйо (Испания) — +4.99.

...

50. Савелий Коростелев (Россия) — +10.88.

Таким образом, россиянин не смог преодолеть квалификационный барьер и завершил выступление в спринте на этом этапе.