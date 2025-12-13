Савелий Коростелев квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года

Российский лыжник, представляющий на внутренних соревнованиях Республику Татарстан, Савелий Коростелев выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры – 2026.

Напомним, международные соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Российские спортсмены отправятся туда в статусе нейтральных.

Однако отметим, что российским лыжникам предстоят еще дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), дабы отправиться в Италию на Олимпиаду.