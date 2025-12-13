news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 декабря 2025 17:27

Савелий Коростелев квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

Российский лыжник, представляющий на внутренних соревнованиях Республику Татарстан, Савелий Коростелев выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры – 2026.

Напомним, международные соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Российские спортсмены отправятся туда в статусе нейтральных.

Однако отметим, что российским лыжникам предстоят еще дополнительные проверки нейтральности, а также им будет необходимо получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), дабы отправиться в Италию на Олимпиаду.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025
Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

12 декабря 2025