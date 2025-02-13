Савелий Коростелев и остальная группа Егора Сорина вернулись из Италии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что спортсмены из его группы подготовки вернулись из Италии на сборы в Армению.

По словам наставника, все спортсмены вернулись здоровыми. Далее лыжники в возрасте до 23 лет полетят на первенство России в Тюмень, а остальная команда отправится в Рязань на «Гонку Легкова». После этого уже все полетят на чемпионат России.

«Буквально в понедельник все прилетели из Италии в расположение основной команды на сборы в Армении, где продолжается подготовка к чемпионату России. Ребята вернулись с хорошими эмоциями, потому что не так часто удаётся выбраться за границу и там покататься. Побывали в местах, где раньше не были. Так что сейчас они на подъёме, на позитиве», – передает слова Егора Сорина «Матч ТВ».

Напомним, Сорин находился в Италии вместе с подопечными Савелием Коростелевым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Также в Италии тренируется партнер Коростелева по сборной Республики Татарстан Александр Большунов.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.