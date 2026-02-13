news_header_top
Савелий Коростелев финишировал 15-м в олимпийской разделке свободным стилем

Фото: скрин трансляции Okko

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, занял 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На финише дистанции россиянин уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту и 6,1 секунды. Информации о времени остальных призёров и полных результатах гонки на данный момент не приводится.

Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

#Савелий Коростелев #Олимпийские игры
