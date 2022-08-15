Саудовский принц инвестировал в российские компании 500 млн долларов

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding инвестировала более 500 миллионов долларов США в российские компании, передает РИА Новости.

При этом сфера интересов принца ограничилась нефтегазовым сектором. Так, в «Газпром» было вложено 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов), в «Роснефть» — почти 196 миллионов риялов (52 миллиона долларов), а в «Лукойл» — почти 410 миллионов риялов (109 миллионов долларов).

Ранее Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на мировом нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, о чем сообщал «Татар-информ».