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Саудовская Аравия выделит Украине 410 млн долларов гуманитарной помощи
Эр-Рияд решил выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму 410 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.
«Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев», — заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Министр отметил, что страна сосредоточена на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, и продолжает искать возможности мирного урегулирования кризиса.
«Мы продолжим работать со всеми сторонами [конфликта] для поиска возможностей урегулирования этого кризиса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Также отмечается, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.
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