Саудовская Аравия выделит Украине 410 млн долларов гуманитарной помощи

Эр-Рияд решил выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму 410 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев», — заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр отметил, что страна сосредоточена на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, и продолжает искать возможности мирного урегулирования кризиса.

«Мы продолжим работать со всеми сторонами [конфликта] для поиска возможностей урегулирования этого кризиса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.