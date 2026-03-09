news_header_top
Политика 9 марта 2026 17:29

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за блокировки Ормузского пролива

Саудовская Аравия начала снижать объёмы добычи нефти, поскольку ограничения судоходства через Ормузский пролив привели к переполнению хранилищ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, Эр-Рияд также пытается перенаправить часть поставок через Красное море.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам, включая Тегеран. В Белом доме действия обосновали ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. В результате атак погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных лиц. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, поразив объекты в Израиле, а также американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

