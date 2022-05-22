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Ру Тат
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Экономика
22 мая 2022  23:29

Саудовская Аравия рассчитывает на присоединение России к соглашению с ОПЕК+

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Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что о деталях нового соглашения говорить пока рано. Но добыча нефти может быть увеличена если на углеводороды будет достаточный спрос.

Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. 

Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.

#нефть #опек
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