Саудовская Аравия рассчитывает на присоединение России к соглашению с ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что о деталях нового соглашения говорить пока рано. Но добыча нефти может быть увеличена если на углеводороды будет достаточный спрос.

Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.