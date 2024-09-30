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Саудовская Аравия примет участие в саммите БРИКС в Казани
Саудовская Аравия примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на высокопоставленный источник.
Он напомнил, что Саудовская Аравия традиционно является участником многих форматов работы объединения.
«Более того, Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре. Надо понимать, что участие в БРИКС не подразумевает партийного билета», — добавил собеседник издания.
Однако пока неизвестно, на каком уровне будет представлено государство на предстоящем событии.
Напомним, что саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. По данным мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в дни международного события город примет более 20 тысяч гостей.
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